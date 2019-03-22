Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.
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«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии
 департамента информации и печати МИД России.
RT на русскомвчера в 14:48

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МИД России пригрозил ответными мерами на испытания противоракеты США

Коммерсантъвчера в 15:28

Россия встревожена планами США испытать противоракету на перехват МБР

ТАССвчера в 14:52

МИД предупредил США об ответных мерах в случае испытания противоракеты

Известиявчера в 14:25

В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА

RT на русскомвчера в 14:48

Российский МИД обеспокоен планами США испытать новую противоракету

Эхо Москвывчера в 14:30

МИД отреагировал на сообщения о планах США испытать новую ракету

РБКвчера в 14:49

МИД отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

РИА Новостивчера в 14:18
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Наука

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

Обновлено в 02:06
Политика

Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Во время конкурса по поеданию печенья умерла девушка

Обновлено в 02:36
Хоккей

Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу

Ранее от визита в Белый дом отказались нападающие «столичных» Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.
Обновлено в 00:41
Футбол

Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:35
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено 21 марта в 05:58
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан

Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии

В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

«Спартак» поздравил Кононова с 53-летием

"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Обновлено 21 марта в 08:46
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Машинист электропоезда Константин Кириллов, который успел вовремя остановить состав и тем самым спас привязанную к рельсам собаку, будет награжден.
Обновлено вчера в 21:44
Игры

Как на создание одной фигурки по Lost Ark может уйти 300 тысяч рублей? Ответ в новом ролике

Mail.Ru продолжает рассказывать о создании эксклюзивной фигурки арканолога из Lost Ark . Вслед за первым выпуском сегодня появился и второй.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Политика

Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности

Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области

В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
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