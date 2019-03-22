МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22

с чего всё началось

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Хоккей Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу Ранее от визита в Белый дом отказались нападающие «столичных» Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.

Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Происшествия Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Футбол Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Армия и оружие Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Футбол «Спартак» поздравил Кононова с 53-летием "Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Происшествия Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки Машинист электропоезда Константин Кириллов, который успел вовремя остановить состав и тем самым спас привязанную к рельсам собаку, будет награжден.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.

Политика Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.

Происшествия Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.

Происшествия СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.