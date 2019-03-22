Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22
В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.
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с чего всё началось
«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.RT на русскомвчера в 14:48
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В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА
RT на русскомвчера в 14:48
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Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
Обновлено в 02:06
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Во время конкурса по поеданию печенья умерла девушка
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Хоккей
Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу
Ранее от визита в Белый дом отказались нападающие «столичных» Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.
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Футбол
Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией
Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
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Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено 21 марта в 05:58
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии
В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
«Спартак» поздравил Кононова с 53-летием
"Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Обновлено 21 марта в 08:46
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Машинист электропоезда Константин Кириллов, который успел вовремя остановить состав и тем самым спас привязанную к рельсам собаку, будет награжден.
Обновлено вчера в 21:44
Игры
Как на создание одной фигурки по Lost Ark может уйти 300 тысяч рублей? Ответ в новом ролике
Mail.Ru продолжает рассказывать о создании эксклюзивной фигурки арканолога из Lost Ark . Вслед за первым выпуском сегодня появился и второй.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
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Политика
Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Трамп обвинил Демократическую партию США в радикальности
Американский лидер Дональд Трамп 22 марта выразил мнение, что Демократическая партия США становится все более радикальной в своих позициях.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59