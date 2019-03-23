Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22
В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.
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с чего всё началось
«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.RT на русскомвчера в 14:48
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В МИД России оценили сообщения о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА
RT на русскомвчера в 14:48
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Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Су-27 прогнали B-52 США от границы России
Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.
Обновлено 21 марта в 07:19
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 16:23
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера
Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд
Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе
Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Финансы
Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%
Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Наука
«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 03:15
Хоккей
Шумаков ответил на оскорбление Боченски: «Пускай готовится к чемпионату миру в группе Б»
Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков ответил на оскорбление форварда "Барыса" Брэндона Боченски, который назвал его "жалким трусом" в комментариях в Инстаграме.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Сомали
Мощный взрыв прогремел в Могадишо. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 04:12
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии
Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено 21 марта в 09:47
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Общество
Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7%
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и теперь составляет 49,4 тыс. рублей.
Обновлено 21 марта в 11:55
Автоспорт
Себастьен Буэми: Результаты не отражают нашей скорости
Обновлено 20 марта в 10:24
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Обновлено в 02:12
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный
Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02