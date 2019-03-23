МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22

с чего всё началось

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Армия и оружие Су-27 прогнали B-52 США от границы России Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Общество Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Политика В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.

Происшествия Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Происшествия Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.

Финансы Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8% Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Наука «Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".

Происшествия Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Мощный взрыв прогремел в Могадишо. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на очевидцев.

Армия и оружие Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Политика Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.

Общество Росстат: зарплаты чиновников выросли на 7,7% Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и теперь составляет 49,4 тыс. рублей.

Культура Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».

Хоккей Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.