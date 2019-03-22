МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM вчера в 15:22

с чего всё началось

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Экономика Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус» Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Гаджеты МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».

Теннис Монфис снялся с турнира в Майами из-за травмы Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Майами из-за травмы.

Политика Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок В Организацию американских государств (ОАГ), созданную в 1948 году, входят государства Северной и Южной Америк.

Политика В МИД Германии назвали правильными бомбардировки НАТО Югославии Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году являются правильными.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Происшествия В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.

Политика Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.

Единоборства Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Политика Гуайдо заявил, что его секретаря доставили в суд Лидер оппозиции Венесуэлы вновь потребовал немедленно освободить Роберто Марреро, об аресте которого днем ранее сообщила полиция Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его секретаря Роберто Марреро, ранее задержанного Боливарианской службой разведки, доставили в суд.

Армия и оружие Броня тонка. Самые уязвимые танки Второй мировой войны Британский родственник Перед началом Великой Отечественной войны Т-26 был самым массовым танком Красной армии.

Экономика «Россети» сделают безубыточной энергетику Северной Осетии В столице Северной Осетии прошло совещание на котором глава региона Вячеслав Битаров обсудил с гендиректором компании «Россети» Павлом Ливинским перспективы развития энергетического комплекса республики.

Политика В Госдуме ответили на требование СЕ пустить правозащитников в Крым Как сообщал РИА Новости Крым, в четверг глава комитета министров СЕ, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ.

Наука Доказана эффективность голодания в продлении жизни Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за кроссовер похожий на Evoque Автоконцерн Jaguar Land Rover выиграл суд у Jiangling Motor Corporation по делу о слишком похожем дизайне Landwind X7 на Range Rover Evoque.