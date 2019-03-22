МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM 15:22

с чего всё началось

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Происшествия Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Финансы Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Мэй выступила за выход из ЕС до выборов в Европарламент "Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Лукашенко посоветовал чиновникам проходить по 5 км в день Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.

Футбол Федоров покинул пост генерального директора «Динамо» Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.

Авто В Петербурге предлагают наказывать за скручивание автопробега Если закон примут, то нарушителям будут грозить за скручивание автопробега штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до 4 лет и крупный штраф на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Общество В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.

Политика Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Политика СБУ заявила о предотвращении теракта в метро Харькова Представители СБУ уверяют, что спецслужбы РФ якобы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.

Политика ЦИК отказал КПРФ в передаче мандата Грудинину Центризбирком РФ отказал в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года По состоянию на 17 марта, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимума с начала года.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Политика Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.