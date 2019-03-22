МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM 15:22

с чего всё началось

В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Технологии Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.

Шоу-бизнес "Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Спорт Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.

Политика СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.

Политика США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Общество Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Политика Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды» Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».

Политика Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов» Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Армия и оружие Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в 10:00 мск поднялся с базы Суда Бей на Крите и направился в сторону Черного моря.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Армия и оружие National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35 По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.