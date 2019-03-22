Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIАREGNUM 15:22
В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Эти намерения не могут не настораживать... в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.RT на русском14:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Технологии
Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов
Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено в 13:44
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Игры
Overland: постапокалипсис начнётся осенью
Обновлено в 14:48
Политика
США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено в 14:54
Общество
Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush
Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup
Стал известен список участников International Champions Cup. В предсезонном турнире примут участие 12 клубов.
Обновлено в 14:40
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Политика
Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды»
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».
Обновлено в 12:36
Политика
Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в 10:00 мск поднялся с базы Суда Бей на Крите и направился в сторону Черного моря.
Обновлено в 11:53
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как Началова перевоплотилась в Шатунова на шоу «Один в Один!»
Обновлено в 14:42
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14