МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибуналРоссийская газета вчера в 20:57

В МИД России заявили о том, что украинские власти используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях. Соответствующий комментарий был обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

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