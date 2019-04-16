Политика

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибуналРоссийская газета вчера в 20:57

В МИД России заявили о том, что украинские власти используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях. Соответствующий комментарий был обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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МИД РФ ответил на обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву

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Газета.Ruвчера в 18:12

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

РБКвчера в 14:43

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

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МИД не признал юрисдикцию трибунала по морскому праву над «керченским инцидентом»

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В МИД ответили на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе

РИА Новостивчера в 16:26
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Политика

Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге

За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
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Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске

В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
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Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
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Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
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По столице Ливии нанесли ракетный удар

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Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам

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Обновлено вчера в 17:00
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Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
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Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом

Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
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NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Хоккей

«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Историческая правда" резко раскритиковал результаты последнего опроса среди россиян об отношении к роли Сталина в истории страны.
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Культура

Целый «Миллиард» увидят россияне в кинотеатрах 18 апреля

В фильме есть все атрибуты жанра комедийного боевика: перестрелки, погони.
Обновлено в 02:05
Политика

Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.
Обновлено вчера в 14:39
Театры

Башдрамтеатр получил национальную премию «Золотая маска»

К сожалению, получить «маску» за основные номинации театру не удалось, зато они удостоились специального приза жюри «за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 00:27
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Умер писатель-фантаст Джин Вулф

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Шоу-бизнес

Затравленная Маркл нашла защиту

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
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Шоу-бизнес

Супруга Григорьева-Апполонова ушла от мужа к молодому баскетболисту

Семья популярного исполнителя Андрея Григорьева-Апполонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его жена ушла к 27-летнему форварду подмосковных «Химок».
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Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
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Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
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Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
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Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
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В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
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Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС

Специалисты считают, что орбитальный лазер, размещенный на МКС, станет наиболее эффективным оружием для борьбы с опасным космическим мусором.
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