Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибуналРоссийская газета вчера в 20:57
В МИД России заявили о том, что украинские власти используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях. Соответствующий комментарий был обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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МИД РФ ответил на обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву
Интерфаксвчера в 14:40
МИД не признал юрисдикцию трибунала по морскому праву над «керченским инцидентом»
Известиявчера в 14:32
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Хоккей
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Обновлено в 00:27
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ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
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Умер писатель-фантаст Джин Вулф
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Начались продажи нового УАЗ «Буханка»
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Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС
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