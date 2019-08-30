с чего всё началось

«В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны», – утверждается в сообщении МИД России.

Политика Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Шоу-бизнес Ксения Собчак похвасталась макияжем «не для слабаков» Звезде наложили темные тени, а сверху добавили фиолетовых, благодаря чему акцент сосредоточился на глазах телеведущей.

Происшествия В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Политика США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.

Политика Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.

Наука Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.

Футбол «Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.

Политика Дональд Трамп отменил поездку в Польшу Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Автоспорт Гран-при Бельгии. Шарль Леклер был лучшим во второй практике На трассе в Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.

Футбол Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Происшествия Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.

Политика Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.

Политика США ввели новые санкции по КНДР Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.