Политика
Экономика сегодняМИД РФ отреагировал на новый созыв Верховной Рады метким комментарием
«В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны», – утверждается в сообщении МИД России.
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Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.РБК10:09
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