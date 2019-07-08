с чего всё началось

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Политика Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Происшествия Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Авто Японцы спят и работают в каршеринговых авто Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Авто Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Политика В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17 Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Политика Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Политика В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

Шоу-бизнес Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Авто Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.

Футбол УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.

Кино В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney Дебютный трейлер знакомит зрителей с атмосферой ленты и главной героиней Фа Мулан, чью роль исполнила актриса Лю Ифэй, в то время как кресло режиссера заняла известная по ряду проектов Ники Каро.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Кремль оценил идею проведения телемоста с Украиной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения телемоста между Москвой и Киевом заслуживает высокой оценки.

Политика Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга Напомним, что Александр Беглов является врио губернатора Санкт-Петербурга. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Технологии Билл Гейтс рассказал о невероятной «магии» Стива Джобса Глава компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что Стива Джобса, основателя компании Apple, от всех отличало умение взять самую умирающую компанию и превратить ее в самую дорогую в мире, в чем ему помогала его магия.