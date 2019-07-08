Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущегоRT на русском 05:10
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика
В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17
Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Задержанные россияне депортированы из Мексики
Обновлено 06 июля в 21:55
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения
Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций
Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Кино
В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney
Дебютный трейлер знакомит зрителей с атмосферой ленты и главной героиней Фа Мулан, чью роль исполнила актриса Лю Ифэй, в то время как кресло режиссера заняла известная по ряду проектов Ники Каро.
Обновлено в 02:59
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Кремль оценил идею проведения телемоста с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения телемоста между Москвой и Киевом заслуживает высокой оценки.
Обновлено в 05:53
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Политика
Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
Напомним, что Александр Беглов является врио губернатора Санкт-Петербурга. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
Обновлено в 04:11
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Технологии
Билл Гейтс рассказал о невероятной «магии» Стива Джобса
Глава компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что Стива Джобса, основателя компании Apple, от всех отличало умение взять самую умирающую компанию и превратить ее в самую дорогую в мире, в чем ему помогала его магия.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией
Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16