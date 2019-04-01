Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на УкраинеРоссийская газета 12:40

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта. "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
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МИД России пошутил над украинскими выборами

Телеканал 360°12:54

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

Российская газета12:40

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Вести.Ru11:20

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

РИА Новости11:28

МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

Комсомольская правда11:24

МИД России прокомментировал выборы на Украине

ТАСС11:20

МИД РФ шуткой про погоду прокомментировал выборы на Украине

Московский Комсомолец11:33
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Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 65%

Явка на выборы президента Украины к 20:00 мск составила более 65%.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей

Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Футбол

Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»

Обновлено в 14:46
Экономика

«Роснефть» может создать арктический кластер

«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Спорт

Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Культура

Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»

Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд.
Обновлено в 10:10
Общество

Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки

Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ

В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова

"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима" - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Кино

В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия

Обновлено в 08:57
Армия и оружие

«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Экономика

Крупнейший в России оператор зерновозов проведет IPO

Железнодорожный оператор «Рустранском», который специализируется на перевозке зерна, минеральных удобрений и леса, сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Обновлено в 14:41
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Футбол

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.
Обновлено в 14:54
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