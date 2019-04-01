МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на УкраинеРоссийская газета 12:40

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта. "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социальной сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

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