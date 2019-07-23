Политика

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливеРоссийская газета 15:19

На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

РИА Новости16:16

МИД предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

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МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Коммерсантъ14:21

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Газета.Ru15:15

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Интерфакс14:14

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

RT на русском13:39
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
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Изначально "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона.
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В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
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