Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливеРоссийская газета 15:19
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
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Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Футбол
«СЭ»: «Локомотив» может подписать полузащитника Переца из «Маккаби»
«Локомотив» интересуется полузащитником «Маккаби» (Тель-Авив) Дором Перецем. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 16:08
Политика
Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Общество
Дачная амнистия продлена до марта 2021 года
Изначально "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона.
Обновлено в 09:00
Футбол
Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира
В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин
Бронемашина M1220 Caiman Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles.
Обновлено в 13:09
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Музыка
Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего
Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Наука
На дне Балтийского моря найден старинный 500-летний корабль
Исследователи уверены, что все дело в холодных и соленых водах на глубине Балтийского моря.
Обновлено в 13:18
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03