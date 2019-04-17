Политика
МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»Говорит Москва 16:53
Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет. В середине 50-х его выслали из страны как неблагонадёжного. В итоге он стал агентом израильской политической разведки «Моссад».
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