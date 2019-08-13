Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон гратаRT на русском 14:53
Ранее Украина поступила аналогичным образом в отношении российского дипломата. В МИД РФ отметили, что Киев не предоставил каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина. В ответ на действия Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в России.
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Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Футбол
Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
Обновлено в 16:14
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Грузии оценили ущерб после оттока российских туристов
После оттока россиян ущерб в сфере туризма Грузии составил 60 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену за Неймара
Руководство «ПСЖ» назвало «Барселоне» сумму, за которую оно готово продать нападающего Неймара.
Обновлено в 10:25
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Общество
Срок выплаты детских пособий продлят
Пособия на ребенка, который платят родителям каждый месяц, могут продлить, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:45
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю
Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.
Обновлено в 09:12
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Хлоя Грин бросила Джереми Микса – «самого красивого преступника мира»
Дочь миллиардера Хлоя Грин рассталась с манекенщиком Джереми Миксом, которого называют «самым красивым преступником в мире».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Бодибилдера Филиппова задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве
Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 16:31
Автоспорт
Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл».
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Наука
Хищники провоцируют развитие посттравматического синдрома
Биологи заявили, что хищные птицы становятся причиной развития посттравматического синдрома у черношапочных гаичек.
Обновлено в 01:57
Космос
NASA впервые измерило ударную волну от Солнца
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Россия поможет Кубе в модернизации военной техники
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.
Обновлено в 06:58
Единоборства
Митрион назвал победу над Емельяненко самой крупной в карьере
Схватка Митриона и Емельяненко прошла летом 2017 года. Мэтт одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено в 15:53
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31
Музыка
Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Общество
В нескольких районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС
Обновлено в 09:43
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47