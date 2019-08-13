Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон гратаRT на русском 14:53

Ранее Украина поступила аналогичным образом в отношении российского дипломата. В МИД РФ отметили, что Киев не предоставил каких-либо доказательств противоправной деятельности россиянина. В ответ на действия Киева Москва объявила персоной нон грата сотрудника украинского генконсульства в России.
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МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

RT на русском14:53

Россия зеркально объявила персоной нон грата украинского дипломата

РБК13:15

Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове

Коммерсантъ07:22

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

РИА Новости12:31

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

ТАСС12:06

Сотрудника Генконсульства Украины выслали из Петербурга

Московский Комсомолец14:05

Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове

Интерфакс06:45
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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