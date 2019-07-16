Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школыРИА Новости 06:06

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью". Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз.
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с чего всё началось
Российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, сообщает газета The New York Times
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BFM.ru06:24

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