Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школыРИА Новости 06:06
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью". Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз.
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с чего всё началось
Российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, сообщает газета The New York Times.BFM.ru06:24
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Авто
В Европе на четверть упали продажи автомобилей Lada
В июне 2019 году в Европе было продано 404 автомобиля LADA, что на 27,9% меньше, чем годом ранее – тогда объем реализации составил 560 единиц.
Обновлено в 06:06
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Спорт
Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика
Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз, что, по словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является «мировым рекордом в категории наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар
Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.
Обновлено в 03:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет
Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Орбакайте показала фигуру на фоне лунного затмения
Российская исполнительница Кристина Орбакайте опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала стройную фигуру на фоне луны.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Под Калининградом завершилась реконструкция казарм и здания штаба
В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похвастался подарком от Линды
Продюсер Максим Фадеев в Instagram рассказал, что в далеком 1996 году получил в подарок от своей тогдашней подруги певицы Линды пса по кличке Чен.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17