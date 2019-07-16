с чего всё началось

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью". Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз.

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

Авто В Европе на четверть упали продажи автомобилей Lada В июне 2019 году в Европе было продано 404 автомобиля LADA, что на 27,9% меньше, чем годом ранее – тогда объем реализации составил 560 единиц.

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Спорт Чеченский мальчик отжался 4818 раз и побил рекорд ингушского мальчика Рохим Куриев отжался от пола 4818 раз, что, по словам главного редактора одной из Книг рекордов России Станислава Коненко, является «мировым рекордом в категории наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет».

Шоу-бизнес Тарзан в красных микроплавках продемонстрировал загар Ждать не заставил и Сергей, показавшись следом в микроплавках.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Шоу-бизнес Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.

Происшествия В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Шоу-бизнес Орбакайте показала фигуру на фоне лунного затмения Российская исполнительница Кристина Орбакайте опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала стройную фигуру на фоне луны.

Армия и оружие Под Калининградом завершилась реконструкция казарм и здания штаба В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.

Шоу-бизнес Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Происшествия Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.

Технологии «ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств «ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Армия и оружие Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Шоу-бизнес Максим Фадеев похвастался подарком от Линды Продюсер Максим Фадеев в Instagram рассказал, что в далеком 1996 году получил в подарок от своей тогдашней подруги певицы Линды пса по кличке Чен.

Армия и оружие Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Армия и оружие ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12 Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.