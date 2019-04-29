Политика
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООНФАН вчера в 16:24
«Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти», ― отметили в МИД.
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Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса
Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что ее сын был зажат в дверях троллейбуса.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Московский зоопарк 1 мая проведет концерты, мастер-классы и лекции
Московский зоопарк открывает летний сезон, в честь него 1 мая пройдут концерты, мастер-классы и лекции о животных, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:40
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
По словам советника, до вступления Украины в НАТО Киев найдет возможность ответить на вызовы.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек
Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.
Обновлено в 01:35
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Футбол
Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Шоу-бизнес
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.
Обновлено в 01:11
Музыка
В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами
Обновлено вчера в 05:53
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции
Обновлено в 00:45
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 14:53