Политика

МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООНФАН вчера в 16:24

«Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти», ― отметили в МИД.
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МИД: США препятствуют нормальному участию России в работе ООН

RT на русскомвчера в 19:34

В МИД РФ заявили, что США манипулируют визами, закрывая ООН для россиян

Life.ruвчера в 16:38

МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН

Московский Комсомолецвчера в 15:51

МИД России заявил о невыполнении США обязательств перед ООН

REGNUMвчера в 15:59

МИД: Вашингтон продолжает мешать работе России в ООН

News.ruвчера в 15:54

Мешают работать в ООН: МИД России обвинил США

Газета.Ruвчера в 16:28

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

Известиявчера в 15:45
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Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что ее сын был зажат в дверях троллейбуса.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами

Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Московский зоопарк 1 мая проведет концерты, мастер-классы и лекции

Московский зоопарк открывает летний сезон, в честь него 1 мая пройдут концерты, мастер-классы и лекции о животных, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:40
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

По словам советника, до вступления Украины в НАТО Киев найдет возможность ответить на вызовы.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В садовом товариществе под Южно-Сахалинском горят порядка 20 построек

Около 20 построек горят на территории садового некоммерческого товарищества "Геолог" близ Южно-Сахалинска, есть угроза распространения пламени на рядом стоящие строения.
Обновлено в 01:35
Общество

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»

Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Происшествия

На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Футбол

Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в команде собраны футболисты недостаточно высокого класса.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено вчера в 06:35
Общество

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Шоу-бизнес

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.
Обновлено в 01:11
Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество

В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами

Обновлено вчера в 05:53
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено вчера в 04:06
Политика

СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции

Обновлено в 00:45
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 14:53
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