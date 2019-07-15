Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".

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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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