Политика
МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с УкраинойДума ТВ 08:33
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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с чего всё началось
Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".Интерфакс08:30
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