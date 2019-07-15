Политика

МИД РФ: обмен украинских моряков обсуждается с УкраинойДума ТВ 08:33

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
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с чего всё началось

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".
Интерфакс08:30

Подробнее о событии

Москалькова и Денисова обсудили 10 кейсов россиян, арестованных на Украине

РИА Новости10:03

В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

РБК09:27

Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков

Lenta.ru08:25

Россия и Украина действительно обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

Эхо Москвы11:14

Карасин: Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков

ТАСС08:49

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Интерфакс08:30

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

RT на русском09:27
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Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
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В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

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Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
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Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»

Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
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Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Обновлено в 09:36
Политика

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Политика

Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя

Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.
Обновлено в 10:46
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Экономика

Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей

Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Гаджеты

Неожиданный анонс. Глава Redmi сегодня представит совершенно новый продукт

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) на своей страничке в социальной сети Weibo сделал совершенно неожиданное для поклонников заявление.
Обновлено вчера в 08:07
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Политика

Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Обновлено в 13:05
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Футбол

Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни

Обновлено в 10:58
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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