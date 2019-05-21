Политика

МИД: РФ ничего не мешает принять участие в июньской сессии ПАСЕNews.ru 08:03

Нет никаких препятствий для участия России в июньской сессии Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ), сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Препятствий для участия делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ нет – МИД РФ

REGNUM08:13

Грушко рассказал о мине замедленного действия в Совете Европы

Взгляд.ру08:05

Грушко заявил об отсутствии препятствий для участия России в сессии ПАСЕ

RT на русском07:35

МИД РФ назвал условие возобновления выплат взносов в ПАСЕ

Московский Комсомолец08:01

МИД РФ: нет никаких препятствий для участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ

ТАСС07:53

МИД: РФ ничего не мешает принять участие в июньской сессии ПАСЕ

News.ru08:03

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

РИА Новости07:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Музыка

Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Политика

Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей

Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.
Обновлено в 08:36
Финансы

Побит исторический рекорд индекса Мосбиржи

Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:20
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Хоккей

Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019

Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:47
Общество

Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019

Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Кино

Кадры фильма дочери уральского депутата показали в Каннах

Обновлено в 11:39
Политика

США ввели санкции против трех организаций из России

Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Гаджеты

США отложили исполнение «приговора» Huawei

Как оказалось, о немедленном запрете деятельности китайской компании на рынке США речи пока не идёт.
Обновлено в 10:07
Культура

Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства

Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Политика

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка России

«Локомотив» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 11:42
Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Футбол

Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Музыка

Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники

Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Хоккей

Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией

Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное