МИД: РФ ничего не мешает принять участие в июньской сессии ПАСЕNews.ru 08:03

Нет никаких препятствий для участия России в июньской сессии Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ), сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

МИД: РФ ничего не мешает принять участие в июньской сессии ПАСЕ

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