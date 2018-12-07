Политика

МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД
Коммерсантъ
06:27

Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Коммерсантъ06:27
Сергей Лавров
Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США несколько дней назад в Брюсселе на своем заседании, была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение состоялось.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКомсомольская правда 07:11
с чего всё началось

США отказались обсуждать ДРСМД на Совете Россия-НАТО, заявил Лавров

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.
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