Политика
Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Коммерсантъ06:27
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Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США несколько дней назад в Брюсселе на своем заседании, была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение состоялось.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКомсомольская правда 07:11
с чего всё началось
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.РИА Новости07:57
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Лавров сообщил, что Россия не получала от США доказательств нарушения ДРСМД
Комсомольская правда07:11
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