МИД РФ не нашел ничего достойного внимания в докладе МюллераИзвестия 04:46

Министерство иностранных дел РФ не нашло «ничего, что могло бы привлечь внимание» в докладе по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США.

МИД РФ не нашел ничего достойного внимания в докладе Мюллера

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