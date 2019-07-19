Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

с чего всё началось

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.

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