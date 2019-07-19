Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении ГрузииREGNUM 04:35
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.РИА Новости03:58
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Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
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Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
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Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не ведет никаких консультаций о второй базе в Киргизии, поскольку отличие от других стран не ставит целью «заполонить» военными базами весь мир.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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В Мосгоризбиркоме заявляют, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, «выбраковка» которых могла быть некорректной: если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют.
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Бетон будет армированы, толщина плитки будет соответствовать всем требованиям нагрузок.
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Обновлено вчера в 17:53