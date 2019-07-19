Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении ГрузииREGNUM 04:35
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.РИА Новости03:58
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Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Обновлено в 05:50
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Chevrolet представил новый Corvette Stingray
С дополнительным пакетом Z51 (который добавляет спортивный выхлоп, регулируемую подвеску, увеличенные тормоза, лучшее охлаждение и другие передаточные числа коробки) Stingray должен разгоняться до сотни за 3,2 секунды, что делает его самым быстрым базовым Corvette за всю историю.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество
В РПЦ воспротивились электронным паспортам
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Общество
Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты
В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Экономика
«Аэрофлот» заплатит до 342 млн рублей за консультации по закупкам новых самолетов
Победителю конкурса предстоит решить несколько задач: оказать "консультационное сопровождение приобретения новых узкофюзеляжных судов иностранного производства", определить оптимальный для "Аэрофлота" тип широкофюзеляжных лайнеров в сегменте более 400 кресел, подготовить ТЭО и запуск проекта по реконфигурации нынешнего парка Boeing 777-300ER.
Обновлено в 06:17
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница»
Обновлено в 07:31
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году останутся на нынешнем уровне — 1,5 тыс. и восемь тыс. руб соответственно.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске
Обновлено в 07:33
Футбол
Карапетян: шотландцы перепутали меня с Макгрегором
Нападающий сборной Армении Александр Карапетян, выступающий за новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи", рассказал, как часто его путают с ирландски бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором в интервью Sport24.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
МИД России сообщил о консультациях с Нидерландами по МН17
Обновлено в 07:38
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Наибольшее число специалистов (1,96 тыс. человек) с ежемесячными зарплатами более 1 млн рублей задействованы торговле, а также в сфере ремонта транспорта.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Экономика
Highland Gold во 2 квартале увеличила производство почти на 1%
Средняя цена реализации золота за отчетный период составила 1 309 долларов США за унцию во 2 квартале и 1308 долларов США за унцию в 1 полугодии 2019 г. Компания подтверждает годовой прогноз производства 290 000 - 300 000 унций золота и золотого эквивалента.
Обновлено в 03:22
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:59