Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.

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