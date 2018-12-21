с чего всё началось

Отмечается, что после того, как 10 декабря в генеральном консульстве РФ в Львове получили известие о смерти Иванова, российские дипломаты незамедлительно посетили Дрогобычскую исправительную колонию, начальник которой сообщил, что заключенный якобы погиб из-за травмы, полученной в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Политика Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре.

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Политика Политика МИД Швеции подтвердил высылку своего дипломата из России В ответ Москва попросила дипломата в шведском посольстве покинуть Россию. МИД Швеции также выразил сожаление в связи с решением России.

Политика Политика Трамп заявил об отставке главы Пентагона «Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.

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Армия и оружие Армия и оружие CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Политика Политика Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.

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Политика Политика Трамп назвал жесткой, но справедливой свою позицию по России и Китаю Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам.

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