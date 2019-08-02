Политика
МИД РФ назвал серьезной ошибкой выход США из ДРСМДФАН 10:31
В министерстве иностранных дел России назвали серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению российских дипломатов, выходом из ДРСМД США хотели избавиться от ограничений, на которые пошли в 1987 году.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Кино
Вышел трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему»
"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера.
Обновлено в 03:16
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Здоровье
В Оренбурге из аптек пропал жизненно важный препарат
Остается еще вариант: искать необходимый препарат и заказывать в Интернете или в других регионах.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР
Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 11:26
Политика
МИД отреагировал на введение новых санкций США против России
Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Натовцы поддержали выход США из ДРСМД
Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:23
Музыка
Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат
Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Игры
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Alan Wake и For Honor
Онлайн магазин Epic Games Store сегодня, 2 августа, начал бесплатную раздачу таких известных игр, как Alan Wake и For Honor.
Обновлено в 11:42
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32