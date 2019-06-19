Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословнымиПолитическая Экспертиза 12:05
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с негативом отнесся к обвинениям в адрес России. Политик назвал голословными рассуждения о причастности РФ к крушению малайзийского Boeing.
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с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.РИА Новости10:35
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Обновлено вчера в 15:56
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Мужчин защитят от домашнего насилия в Германии
Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии выпустили программу, которая призвана защитить мужчин от домашнего насилия.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
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Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.
Обновлено вчера в 19:22
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
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Шоу-бизнес
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Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
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Происшествия
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Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Политика
Россиянин Тищенко частично признал вину в США
Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
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Авто
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Обновлено в 04:55
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В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере
Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Авто
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Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
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Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо
Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
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