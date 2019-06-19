Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословнымиПолитическая Экспертиза 12:05
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с негативом отнесся к обвинениям в адрес России. Политик назвал голословными рассуждения о причастности РФ к крушению малайзийского Boeing.
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с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.РИА Новости10:35
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