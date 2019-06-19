МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословнымиПолитическая Экспертиза 12:05

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с негативом отнесся к обвинениям в адрес России. Политик назвал голословными рассуждения о причастности РФ к крушению малайзийского Boeing.

Происшествия Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Происшествия СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Общество Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.

Технологии YouTube намерен перенести детский контент в отдельный продукт Эксперты отмечают, что этот шаг довольно рискованный, поскольку детский контент — один из самых популярных и приносит YouTube миллионы долларов от рекламы.

Армия и оружие Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Политика Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Кино В США зрители выбрали лучшего Бэтмена В США зрители выбрали актера, который, по их мнению, лучше всех справился с ролью экранного Бэтмена.

Общество В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени» Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском Граце По информации телеканала здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала стали объектами для поджога неизвестными.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Происшествия Четыре человека пострадали в массовой аварии на проспекте Ветеранов В результате массового ДТП пострадали четверо, в том числе ребенок. Известно, что серьезные травмы получил водитель «Лады».

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400 29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.

Космос Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор» Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».