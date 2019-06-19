В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

с чего всё началось

Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17

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Экономика Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.

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Шоу-бизнес Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Политика Саакашвили повторил Зеленского и пробежался через фонтаны в Одессе Экс-губернатор Одесской области решил порадовать своих, как он выражается «земляков», и пробежался сквозь работающий фонтан.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Армия и оружие Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Экономика Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

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Общество СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Общество В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени» Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.

Финансы ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья Центробанк предложил кредитным организациям списать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья, даже если средств за дом не хватает на покрытие задолженности.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.