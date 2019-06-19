Политика

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Читать в источнике
с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении
 на сайте внешнеполитического ведомства.
РИА Новости10:35

Подробнее о событии

На обвинения в крушении MH17 отреагировали в МИДе

Газета.Ru10:50

МИД назвал голословными выводы о причастности военных РФ к «делу MH17»

Интерфакс11:51

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

РИА Новости11:03

МИД России обвинил Украину в подделке доказательств для доклада по Boeing

РБК11:01

Чижов заявил, что ССГ ведёт расследование по делу MH17 необъективно

RT на русском15:59

Россия отреагировала на обвинения в крушении «Боинга»

Lenta.ru10:39

МИД РФ обвинил Киев в подделке доказательств для доклада по МН17

Говорит Москва11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Политика

Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США

Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Культура

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины

Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»

«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Политика

Председателем Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов

Должность председателя Краснодарского краевого суда занял 43-летний Алексей Шипилов, до сих пор возглавлявший Белгородский областной суд.
Обновлено в 14:20
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия

На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома

Обновлено в 15:40
Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400

29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Общество

СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Обновлено в 15:54
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

Обновлено в 10:32
Общество

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Наука

Физики определили причину замерзания мыльных пузырей

Обновлено в 05:01
Происшествия

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Политика

Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в июле

В июле этого года заканчивается действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Политика

Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству Хашогги

Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 11:17
Музыка

Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню

Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.
Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное