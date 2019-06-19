В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17Известия 11:32

с чего всё началось

Заявления, озвученные совместной следственной группой, расследующей обстоятельства крушения в Донбассе пассажирского Boeing, вызвали сожаления у Москвы. В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17

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