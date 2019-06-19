Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословнымиПолитическая Экспертиза 12:05
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с негативом отнесся к обвинениям в адрес России. Политик назвал голословными рассуждения о причастности РФ к крушению малайзийского Boeing.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.РИА Новости10:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Общество
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Общество
СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Общество
Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске
Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»
«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:41
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Авто
В России выпуск легковых автомобилей в мае снизился на 6%
С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
Обновлено в 09:02
Наука
Алмазные детекторы могут помочь в поиске темной материи
Статья с описание алмазной "ловушки" появилась в журнале Physical Review D. Темная материя – это неопознанное вещество, "темная лошадка", которую невозможно увидеть и очень сложно поймать.
Обновлено 17 июня в 12:44
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Обновлено в 15:47
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Футбол
Агент Жоржиньо подтвердил готовность футболиста перейти в «Ювентус»
Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о желании главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри видеть футболиста в туринском клубе.
Обновлено в 20:28
Политика
В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой
Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.
Обновлено в 18:57
Космос
Ракету Ariane 5 запустят 20 июня с космодрома Куру
Планируется, что очередной запуск ракеты пройдет уже 20 июня текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 03:51
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами
По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Общество
Картография и хронология жадин
Коротко для нетерпеливых "Огурец" победил, даже, скорее, "соленый огурец" победил, причем с подавляющим перевесом, и не только в России, но в основном и за границей.
Обновлено в 15:17