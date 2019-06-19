МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословнымиПолитическая Экспертиза 12:05

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с негативом отнесся к обвинениям в адрес России. Политик назвал голословными рассуждения о причастности РФ к крушению малайзийского Boeing.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Общество ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Политика Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Футбол Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.

Общество Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Наука Алмазные детекторы могут помочь в поиске темной материи Статья с описание алмазной "ловушки" появилась в журнале Physical Review D. Темная материя – это неопознанное вещество, "темная лошадка", которую невозможно увидеть и очень сложно поймать.

Здоровье Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Футбол Агент Жоржиньо подтвердил готовность футболиста перейти в «Ювентус» Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо прокомментировал информацию о желании главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри видеть футболиста в туринском клубе.

Политика В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.

Космос Ракету Ariane 5 запустят 20 июня с космодрома Куру Планируется, что очередной запуск ракеты пройдет уже 20 июня текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Армия и оружие Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.