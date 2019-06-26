Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряковРоссийская газета вчера в 21:00
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается. В документе подчеркивается, что к данному инциденту нормативы ООН по морскому праву никак не применимы.
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В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН вчера в 16:37
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Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
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Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
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Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
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Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель
Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
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Общество
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Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
В пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проинформировали о том, что члены комитета 26 июня единогласно одобрили введение мер относительно строящихся газопроводов «Северный поток–2» и «Турецкий поток».
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Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Экономика
Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана
Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Технологии
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
Руководитель рабочей группы по финансам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Александр Любосердов, который принимал участие в разработке инструкции ЦБ для предпринимателей, говорит, что столкнуться с блокировкой может любой предприниматель, так как каждый банк имеет свои критерии «сомнительности» операций.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
В России заявили о разрыве «санкционной цепи»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что восстановление России в ПАСЕ является разрывом "санкционной цепи", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Политика
Премьер Эстонии назвал неправильным восстановление полномочий России в ПАСЕ
По словам Юри Ратаса, международное сообщество должно "защищать права человека" Эстонский премьер-министр Юри Ратас раскритиковал решение восстановить полномочия России в ПАСЕ.
Обновлено в 02:38
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Авто
Объявлены цены на обновленный Discovery Sport
Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью.
Обновлено вчера в 08:26