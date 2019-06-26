Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряковРоссийская газета вчера в 21:00

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается. В документе подчеркивается, что к данному инциденту нормативы ООН по морскому праву никак не применимы.
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Павел Климкин
В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН вчера в 16:37

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Интерфаксвчера в 13:03

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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