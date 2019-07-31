Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАГазета.Ru 09:36
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.Интерфакс06:14
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Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
Комсомольская правда07:14
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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