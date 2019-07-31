Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАГазета.Ru 09:36
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.Интерфакс06:14
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Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
Комсомольская правда07:14
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
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«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
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Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
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Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
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Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку
Обновлено в 05:27
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Здоровье
10 напитков, которые помогают снизить давление
Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Космос
Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС
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Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
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Кино
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Политика
Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа
«Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Обновлено в 14:07
Наука
«Яндекс. Драйв» намерен блокировать агрессивных водителей
Блокировка водителя в сервисе последует после 10 «агрессивных» поездок.
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Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
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Обновлено в 05:37