Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАГазета.Ru 09:36
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.Интерфакс06:14
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Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
Комсомольская правда07:14
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
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Обновлено в 12:14
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Путин подключил армию к тушению пожаров в Сибири
Президент России Владимир Путин по итогам доклада руководителя МЧС Владимира Пучкова о ситуации с лесными пожарами в Сибири дал указание Министерству обороны принять участие в борьбе с огнем.
Обновлено в 08:26
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина
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Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
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Экономика
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Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
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Обновлено в 06:22
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская ОС до конца года
До конца 2019 года на смартфонах Huawei будет запущена российская операционная система "Аврора".
Обновлено в 12:17
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Финансы
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля
Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Новая смерть от лихорадки Эбола зафиксирована в Конго
Очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК).
Обновлено в 14:18
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче первого тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:36
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир
"Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Белоруссии и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12