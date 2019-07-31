Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАГазета.Ru 09:36

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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с чего всё началось

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.
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МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

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Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

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Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
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Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде

СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
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Финансы

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Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.
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Новая смерть от лихорадки Эбола зафиксирована в Конго

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