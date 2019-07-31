Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

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МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

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