Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

с чего всё началось

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

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