Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с СШАГазета.Ru 09:36

Отмечается, что он не исключил возможности размещения неподалеку от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Рябков считает, что подлетное время является "ключевым моментом".
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В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.
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