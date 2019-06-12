Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтвержденаРоссийская газета 03:58
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
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Мы не видим никаких конкретных сигналов, кроме того, что мы иногда слышим от представителей США. Но контакты на таком уровне, как правило, не готовятся путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободной манере.
— Сергей Рябков, российский дипломатНовостной фронт 06:13
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