Армия и оружие

МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГГазета.Ru 13:12

Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России).
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МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГ

Газета.Ru13:12

МИД предупредил о подготовке США «вбросов» против политики России в Афганистане

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МИД обвинил США в подготовке «информационной диверсии» против России

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Москва поймала США на прямых связях с боевиками ИГ

Вести.UZ12:20
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В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

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ВСУ заминировали шлюзы водохранилища в Донбассе

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Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Обновлено вчера в 23:00
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Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
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Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища

Обновлено вчера в 23:58
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Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.
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Качественное фото третьего летного прототипа, разрабатываемого в рамках создания стратегического беспилотого разведывательного комплекса "Альтаир", появилось в Сети, передает блог bmpd.
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Эрдоган призвал пересмотреть Дейтонские соглашения по Боснии и Герцеговине

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