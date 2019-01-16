Армия и оружие
МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГГазета.Ru 13:12
Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России).
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