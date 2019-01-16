МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГГазета.Ru 13:12

Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России).

Армия и оружие Армия и оружие В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Донецка Отмечается, что обстрел населённого пункта Жабичево продолжался около получаса, ВСУ выпустили четыре мины калибром 82 мм, также применялось стрелковое оружие.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ заминировали шлюзы водохранилища в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В США задумались над морскими беспилотниками для сдерживания России

Армия и оружие Армия и оружие Самолет США провел разведку в Черном море Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг 26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища

Армия и оружие Армия и оружие В Египте силовики уничтожили пять террористов на севере страны Египетские силовики объявили в среду о ликвидации пяти террористов в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие Швеция впервые подготовит кибербойцов Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.

Армия и оружие Армия и оружие В столице Ливии вновь начались вооруженные столкновения

Армия и оружие Армия и оружие Российские пилотажные группы в 2019 году выступят на 14 акциях В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 акций «Служба по контракту — твой выбор» в регионах России.

Армия и оружие Армия и оружие Фото третьего прототипа БПЛА «Альтаир» появилось в Сети Качественное фото третьего летного прототипа, разрабатываемого в рамках создания стратегического беспилотого разведывательного комплекса "Альтаир", появилось в Сети, передает блог bmpd.