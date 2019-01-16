Армия и оружие

МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГГазета.Ru 09:50

Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.
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МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГ

Газета.Ru13:12

МИД предупредил о подготовке США «вбросов» против политики России в Афганистане

Коммерсантъ11:04

МИД России заявил о новых свидетельствах связи США с ИГ

RT на русском10:29

МИД обвинил США в подготовке «информационной диверсии» против России

РБК10:09

Россия получила доказательства связи США с ИГ*

Телеканал 360°09:59

МИД РФ: получаем данные о связи США с боевиками

News.ru09:58

МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами

Российская газета10:06

Москва поймала США на прямых связях с боевиками ИГ

Вести.UZ12:20
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Армия и оружие

В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ

Четверо американских военных и 13 мирных граждан погибли при взрыве смертника террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в городе Манбидж на севере Сирии.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО

Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России

По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Самолет США провел разведку в Черном море

Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг

26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Клинцевич: РФ уже доказала США выполнение ДРСМД

Российская сторона уже предоставила США все доказательства выполнения ДРСМД, поэтому новых подтверждений от Москвы Вашингтон не получит, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

ВСУ вербуют уроженцев Донбасса для совершения диверсий в ДНР

После пройденного курса «выпускники» будут отправлены в состав диверсионных групп украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Сирийские курды не приняли предложение Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил курдам создать буферную зона на севере Сирии.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Швеция впервые подготовит кибербойцов

Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Более 100 военных восстановят работу Бурейского водохранилища

Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

ВДВойне сильней: воздушно-десантные войска получат собственную авиацию

Войска получат подразделения на колесных боевых машинах, собственные танковые силы и армейскую авиацию.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В столице Ливии вновь начались вооруженные столкновения

Обновлено в 06:36
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