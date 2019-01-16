Армия и оружие
МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГГазета.Ru 09:50
Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.
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Армия и оружие
В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ
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