Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Российская газета
11:20

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Российская газета11:20
Мария Захарова
После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом.
— Мария Захарова, российский дипломатNews.ru 11:07

Подробнее о событии

Захарова ответила на слова Порошенко о риске «захвата» Россией Мариуполя

РБК12:58

Захарова сделала вывод из слов Порошенко о захватнических планах России

Газета.Ru12:36

Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризма

Вести.Ru11:30

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Российская газета11:20

Захарова ответила Порошенко про захват Мариуполя и Бердянска

Московский Комсомолец11:07

Захарова прокомментировала слова Порошенко о «планах» России относительно регионов Украины

RT на русском10:50

Захарова: Европу от варварства, тирании и агрессии защищает не Украина, а Россия

ТАСС10:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Армия и оружие

Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии

Обновлено в 23:43
Политика

Трамп: КНР согласилась сократить пошлины на импорт автомобилей США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз в страну американских автомобилей.
Обновлено в 23:49
Политика

Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию СМИ о тайной операции военных Великобритании на Украине.
Обновлено в 23:36
Политика

Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина с ним разговаривать

Петр Порошенко в интервью France 24 снова рассказал о неудачной попытке связаться с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 23:51
Армия и оружие

Производство двигателей для ракет «Протон-М» завершится в 2019 году

Обновлено в 23:47
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 23:18
Политика

Трамп обещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР

Обновлено в 23:01
Армия и оружие

Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35

Обновлено в 23:38
Политика

CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей

Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
Обновлено в 23:22
Политика

Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев

Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах доказательства того, что бой 28 панфиловцев действительно был.
Обновлено в 22:17
Политика

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию в декабре

«Специальный представитель по афганскому перемирию посол Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катара с межведомственной делегацией 2-20 декабря»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдепа.
Обновлено в 21:57
Политика

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
Обновлено в 23:34
Политика

Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи.
Обновлено в 21:53
Политика

Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие

ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:10
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное