Можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от „варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом“

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

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