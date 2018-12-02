Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Российская газета
11:20

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Российская газета11:20
Мария Захарова
Можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от „варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом“
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 10:46

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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