Политика
Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Российская газета11:20
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Можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от „варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом“
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 10:46
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