Политика

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
Российская газета
08:42

В Москве ожидают от Вашингтона взвешенных и обдуманных действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента МИД РФ Владимира Ермакова.
Российская газета08:42
с чего всё началось

«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу». МИД оценил ситуацию с ДРСМД

Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
РИА Новости06:30

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Газета.Ru11:50

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МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

Российская газета08:42

Владимир Ермаков: кто не хочет слушать Лаврова о ДРСМД, будет слушать Шойгу

РИА Новости06:00
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
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В Кремле не приняли протест Киева в связи с поездкой Путина в Крым

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Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

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Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово

В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.
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В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.
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Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
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