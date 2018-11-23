Политика
В Москве ожидают от Вашингтона взвешенных и обдуманных действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента МИД РФ Владимира Ермакова.
Российская газета08:42
с чего всё началось
Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.РИА Новости06:30
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