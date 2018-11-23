Политика

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
Российская газета
08:42

В Москве ожидают от Вашингтона взвешенных и обдуманных действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента МИД РФ Владимира Ермакова.
Российская газета08:42
с чего всё началось

«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу». МИД оценил ситуацию с ДРСМД

Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
РИА Новости06:30

Подробнее о событии

МИД РФ: не хотите слушать Лаврова, придется выслушать Шойгу

Газета.Ru11:50

МИД РФ напомнил Вашингтону: Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

Life.ru08:15

МИД пообещал «беседу» с Шойгу тем, кто не прислушался к Лаврову

Телеканал 360°07:32

Американцам пригрозили Шойгу

Lenta.ru07:31

МИД РФ: если не хотите говорить с Лавровым, то придется слушать Шойгу

Вести.Ru06:41

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу

Российская газета08:42

Владимир Ермаков: кто не хочет слушать Лаврова о ДРСМД, будет слушать Шойгу

РИА Новости06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика

Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»

Обновлено в 12:00
Политика

Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.
Обновлено в 11:59
Политика

Президент России прилетел в Крым

Обновлено в 09:53
Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика

Президент Сербии Вучич обсудил кризис в Косове с еврокомиссаром Ханом

Президент Сербии Александар Вучич обсудил в пятницу ситуацию в непризнанном Косове по телефону с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.
Обновлено в 10:21
Политика

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 11:57
Политика

Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию

Родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает голландское издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Обновлено в 12:00
Политика

Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму

Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.
Обновлено в 11:57
Политика

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара

Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии

Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской арабской республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 11:23
Политика

Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище

Начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов похоронен 23 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 10:17
Политика

Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.
Обновлено в 06:51
Политика

Филарет назвал автокефалию для Украины «изгнанием московского духа»

Варфоломей заявил, что соглашение с Украиной приблизит автокефалию для Киева.
Обновлено в 11:52
ещё по теме
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное