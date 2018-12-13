Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление.

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Израиля блокировала столицу Палестины Израильская армия блокировала фактическую столицу Палестины Рамаллах.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу заявил о готовности РФ развивать военное сотрудничество с Индией Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Индией на долгосрочной основе, заявил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Полет Ту-160 над Карибским морем сняли на видео

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон отреагировал на планы Турции начать операцию в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы В министерстве транспорта Соединенных Штатов сообщили, что в случае военной угрозы американскому резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тыс. моряков.

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Армия и оружие Армия и оружие Полторак назвал причины введения военного положения на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военное положение в стране было введено по нескольким причинам.

Армия и оружие Армия и оружие Американцев пугают российской «Мертвой рукой» Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой".

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Армия и оружие Армия и оружие «Сообразительный» успешно отстрелялся в акватории Балтийского моря

Армия и оружие Армия и оружие Россия и НАТО вступят в схватку за Сараево НАТО ожидает, что в него войдет максимально возможное число балканских стран. Ведь в этом регионе альянс борется за влияние с Россией.