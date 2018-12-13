Армия и оружие
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе
МИД РФ: Киев готовит провокацию в ДонбассеРоссийская газета03:24
В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Российская газета03:24
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Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление.
— Мария Захарова, российский дипломатНакануне.Ru 08:10
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