Ее пополнение на протяжении нескольких месяцев осуществлялось с помощью ВСУ. По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов.

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

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Армия и оружие Армия и оружие Полторак назвал причины введения военного положения на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.

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