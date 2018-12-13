Армия и оружие
МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе
МИД РФ: Киев готовит провокацию в ДонбассеРоссийская газета03:24
В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Российская газета03:24
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Ее пополнение на протяжении нескольких месяцев осуществлялось с помощью ВСУ. По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов.
— Мария Захарова, российский дипломатТК Звезда 04:59
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Армия и оружие
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В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов
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