Армия и оружие

МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе
Российская газета
03:24

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Российская газета03:24
Мария Захарова
Ее пополнение на протяжении нескольких месяцев осуществлялось с помощью ВСУ. По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов.
— Мария Захарова, российский дипломатТК Звезда 04:59

Подробнее о событии

МИД РФ: Украина готовится к наступлению в Донбассе с выходом к границам России

Коммерсантъ03:42

Захарова: ВСУ приготовились к наступлению в Донбассе с выходом к российской границе

Телеканал 360°03:17

Захарова: Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении

ТАСС03:14

МИД РФ заявил о готовящемся Киевом наступлении в Донбассе с выходом к границам России

Интерфакс03:09

Захарова рассказала о подготовке Киевом наступления в Донбассе

RT на русском03:02

Киев готовит наступление на мариупольском направлении, заявили в МИД России

РИА Новости02:53

Спецпроект «Передовая»: Наступление на Донбасс

Новостной фронтвчера в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Полторак назвал причины введения военного положения на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Американцев пугают российской «Мертвой рукой»

Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники

В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»

Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием".
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Зенитно-ракетные войска Украины провели учения в Донбассе

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Названы шансы Су-57 в бою с F-35

Российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35, считает военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Видео вертикального взлёта МиГ-35 на форсаже появилось в Сети

В Сети появилось видео с записью почти вертикального взлёта российского истребителя «4++» поколения МиГ-35.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане

Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов

В артиллерийском соединении общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Обновлено в 04:19
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное