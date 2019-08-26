с чего всё началось

Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.

МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет

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