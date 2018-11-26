В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.

"Провокацией" назвала действия официального Киева в Керченском проливе официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

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